Johansson, fiduciosa di un accordo sul Patto immigrazione

"Non vedo grandi problemi al trilogo, i colegislatori non sono sulla stessa linea ma l'atmosfera è serena, sono fiduciosa che raggiungeremo un accordo". Lo ha detto la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson arrivando al Consiglio Interni. "Abbiamo poi rafforzato significativamente la nostra azione sui rimpatri e oggi illustrerò ai ministri cinque misure concrete".

"Con il deterioramento della situazione nel Medio Oriente e l'arrivo delle festività c'è un grande rischio di attacchi terroristici in Europa e questo sarà uno dei putni più importanti affrontati oggi dal Consiglio: aggiungiamo 30 milioni di euro per la protezione dei luoghi di culto". Lo ha detto la commissaria agli Affari Interni Ylva Johansson.



