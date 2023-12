"Stellantis inizierà con la produzione della Panda elettrica" in Serbia. Lo ha confermato il presidente serbo Aleksandar Vucic al termine dell'incontro istituzionale con Giorgia Meloni. Vucic ha espresso gratitudine per la decisione dell'Italia di investire in Serbia anche con Simest e Cdp.

"Stellantis - ha concluso - oltre alla produzione della Panda elettrica potrebbe diventare il motore degli investimenti dell'automotive"



