Calcio: Germania, il Leverkusen imbattuto rimane in testa

Con un gol del nigeriano Victor Boniface a 10' dal termine il Bayer Leverkusen ha pareggiato in casa contro il Borussia Dortmund (1-1), restando imbattuto dopo 13 giornate di Bundesliga e sempre in vetta a +3 sul Bayern Monaco, che però ha una partita in meno. La formazione guidata da Xabi Alonso ha 35 punti su 39 in palio. Su 20 partite giocate in questa stagione, ha vinto 18 volte e ha subito solo due pareggi, contro Bayern Monaco (2-2) e Borussia Dortmund (1-1).

Il Bayern non ha potuto disputare la partita di ieri pomeriggio contro l'Union Berlino, a causa della fortissima nevicata caduta nella città bavarese nella notte tra venerdì e sabato. I bavaresi hanno una migliore differenza reti complessiva (+34 contro +27). La data del recupero non è stata ancora comunicata.

Terzo posto per lo Stoccarda con 30 punti.



