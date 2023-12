Calcio: 3-3 casalingo col Tottenham, per il City è mini crisi

Il Manchester City è arrivato alla terza partita senza vittorie in Premier League dopo il 3-3 con il Tottenham, che l'ha raggiunto all'ultimo minuto. Questa ennesima prestazione deludente, dopo i pareggi con il Chelsea (4-4) ed il Liverpool (1-1), riporta i Citizens al terzo posto in classifica, con un punto di vantaggio sul quarto, l'Aston Villa. Dopo 14 giornate, i campioni d'Inghilterra e d'Europa in carica sono a -3 dalla capolista Arsenal ed a -1 dal Liverpool.

Quest'ultimo ha battuto 4-3 il Fulham, mentre i Gunners hanno vinto 2-1 contro il Wolwerhampton.

Coraggiosi e offensivi, gli Spurs hanno riportato un punto prezioso dall'Etihad, dove per due volte hanno acciuffato il pareggio, l'ultima con Dejan Kulusevski (90'), mettendo fine ad una serie di tre sconfitte. I londinesi sono quinti con 27 punti, tra Aston Villa (4/o, 29 punti) e Newcastle (6/o, 26 punti).



