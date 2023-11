Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sarà domani in Aula alla Camera per rispondere all'interpellanza di +Europa, primo firmatario Benedetto Della Vedova, a proposito dell'intervista da lui rilasciata al "Corriere della Sera" dal titolo: "E' l'opposizione giudiziaria l'unico pericolo per il Governo". Lo si apprende da ambienti del governo.



