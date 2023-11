Meloni, la mafia è meno visibile ma continua a fare affari

"Il fatto che la mafia oggi sia meno visibile negli attentati, non vuol dire che non continui a fare i propri affari. Anzi. È un momento in cui abbiamo molti investimenti, il Pnrr, bisogna essere estremamente fermi. Usano le nuove tecnologie, usano qualsiasi cosa. Bisogna essere veloci e mettersi continuamente in discussione". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante lo speciale di Porta a Porta "Mafie - Le vittime", in onda questa sera.



