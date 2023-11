Giorgia nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio, Teresa Mannino giovedì 8 e Lorella Cuccarini venerdì 9, sono le co-conduttrici di Sanremo 2024.

L'annuncio in diretta al Tg1, con Amadeus in studio e Fiorello in collegamento dal Foro Italico, dove le co-conduttrici sono arrivate in tre van. "E Fiorello co-condurrà la serata finale", ha rivelato il direttore artistico.



