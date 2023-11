Champions: Pioli, abbiamo una chance e andremo a giocarcela

"Abbiamo una possibilità: vincere a Newcastle. Chiaro, poi non dipende da noi". Stefano Pioli guarda all'ultima sfida del girone di Champions per giocarsi le residue possibilità di passaggio del turno. Subito dopo il ko interno per 3-1, contro il Borussia Dortmund, il tecnico del Milan spiega a Mediaset. "L'abbiamo persa nel momento in cui potevamo indirizzarla. L'infortunio di Thiaw ha cambiato i nostri equilibri difensivi. Ora abbiamo una piccola possibilità e andremo a giocarcela".



