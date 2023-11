Champions: Mazzarri, Osimhen fa passi avanti, domani gioca 45'

"Osimhen di sicuro sta facendo passi avanti. Ha giocato 25' a Bergamo e vediamo se domani riesce a fare un tempo, perchè poi giocheremo contro Inter e Juventus e lui è un giocatore importante. Vediamo se parte in campo dall'inizio della partita o durante il match". Lo ha detto il tecnco del Napoli Walter Mazzarri alla viglia del match contro il real Madrid nella penultima giornata del girone di Champions League.

Il tecnico ha risposto anche alla domanda sull'abbraccio che ha avuto da diversi giocatori del Napoli dopo la vittoria sull'Atalanta: "Ho trovato a Napoli - ha detto - un gruppo di empatia enorme, dei grandi ragazzi. Il club ha preso giocatori che hanno una grande serietà professionale, uno spogliatoio di professionisti e bravi ragazzi. Se l'allenatore trova questo materiale umano oltre che di qualità tecnica può andare veramente bene. Non mi è capitato spesso di trovare giocatori così. Io di solito se entro nella testa dei giocatori inserisco la buona organizzazione in campo a livello tattico, devo cercare di inculcare le idee ai giocatori e ritornare a essere quelli dello scorso anno, almeno somigliarci".



