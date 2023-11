L'Amazzonia dallo spazio per la Giornata degli Alberi

Solo in Italia ce ne sono 12 miliardi, circa 200 per ogni abitante, da quelli monumentali come il Castagno dei Cento Cavalli in Sicilia o i 3 Frati in Molise fino ai tantissimi meno noti ma fondamentali per il nostro benessere e quello del pianeta. Oggi è la Giornata nazionale degli alberi e per celebrarla e-Geos - società costituita da Telespazio (80%) e dall'Agenzia Spaziale Italiana (20%) - ha selezionato una vista dai satelliti italiani Cosmo-SkyMed della più grande dimora di alberi del pianeta: la foresta amazzonica.

Si ritiene che i primi alberi siano comparsi almeno 385 milioni di anni, ben prima dei primi dinosauri, e che oggi esistano almeno 64.000 specie diverse distribuite praticamente ovunque. Dalle immagini satellitari si è potuto stimare che in Italia esistano 12 miliardi di alberi, quasi 200 per ogni abitante, che occupano quasi il 40% della superficie nazionale.

Una crescita importante rispetto agli ultimi decenni che deve però far fronte ai pericoli dovuti ai cambiamenti climatici in atto, un esempio ne è quel che è accaduto tra il 28 e 29 ottobre 2018, quando una violenta tempesta denominata Vaia, con venti che hanno superato anche i 200 km/h, ha abbattuto in poche ore oltre 14 milioni di alberi. Un disastro ambientale i cui segni sono ancora ben visibili in alcune zone delle Alpi, in particolare Veneto e Trentino. A livello globale ce ne sono oltre 3mila miliardi ma alcune aree particolarmente importanti come la foresta amazzonica sono in costante declino a causa delle attività di disboscamento e degli incendi sempre più violenti e frequenti, favoriti dall'aumento delle temperature.





