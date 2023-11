Hamas, Biden responsabile operazione Israele ad al Shifa

Hamas ha accusato il presidente americano Joe Biden di essere "interamente responsabile" dell'operazione militare israeliana nell'ospedale al Shifa di Gaza.

In un comunicato, Hamas ha definito l'operazione militare israeliana all'interno dell'ospedale al Shifa un "crimine barbaro contro una struttura medica protetta dalla Quarta Convenzione di Ginevra". Lo riporta Al Jjazeera. "L'occupazione israeliana e tutti coloro che hanno collaborato con essa per uccidere bambini, pazienti e civili innocenti saranno ritenuti responsabili", aggiunte il gruppo nella nota. "L'adozione da parte della Casa Bianca e del Pentagono della falsa narrativa israeliana secondo cui la resistenza utilizza il Centro medico al-Shifa per ragioni militari ha costituito il via libera per (Israele) a commettere ulteriori massacri contro i civili e a rimuoverli con la forza dal nord al sud per continuare il piano di occupazione volto a sfollare la nostra gente", conclude il comunicato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA