Presidente iraniano Raissi: fiamme bombe Usa divoreranno Israele

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha condannato l'attacco sull'ospedale di Gaza affermando che "le fiamme delle bombe americano-israeliane divoreranno presto" Israele.

Centinaia di manifestanti si sono radunati stanotte davanti alle ambasciate di Francia e di Regno Unito nella capitale iraniana Teheran. "Morte alla Francia e all'Inghilterra", hanno gridato i manifestanti, lanciando uova contro i muri del complesso dell'ambasciata francese. Migliaia di persone si sono radunate anche in piazza Palestina, nel centro della capitale iraniana.

"L'Iran è in lutto", ha affermato ieri sera il presidente iraniano Ebrahim Raïssi dichiarando per oggi una giornata di "lutto pubblico" e minacciando che "le fiamme delle bombe lanciate sulle vittime palestinesi divoreranno presto" Israele.





