Via libera Pe a nuove norme su tracciabilità settore pesca

Via libera dell'Eurocamera con 438 voti favorevoli, 146 contrari e 40 astensioni alle nuove misure Ue per il controllo alle attività di pesca. Secondo il rinnovato sistema di controllo Ue delle attività di pesca tutti i pescherecci saranno monitorati e tutte le catture saranno registrate per garantire la piena tracciabilità. Per i pescherecci da 18 metri arriva l'obbligo di avere a bordo sistemi di monitoraggio elettronico a distanza, compresa le telecamere a circuito chiuso. Secondo le nuove regole, tutte le imbarcazioni dovranno avere a bordo un dispositivo di tracciamento che consenta alle autorità nazionali di localizzarle e identificarle a intervalli regolari. Alcune imbarcazioni di piccole dimensioni potranno essere esentate da questo obbligo ma solo fino al 2030, mentre tutte le flotte pescherecce avranno quattro anni di tempo per adeguarsi ai nuovi requisiti. Tutti i pescherecci dell'Ue inoltre, dovranno registrare e dichiarare le proprie catture in modo digitalizzato direttamente durante la fase di pesca. Ai comandanti dei pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri sarà data la possibilità di compilare e presentare una dichiarazione semplificata una volta giunti in porto ma prima dello sbarco.

Per la prima volta infine anche le imbarcazioni che effettuano pesca a scopi ricreativi dovranno dichiarare le catture, attraverso sistemi elettronici predisposti dalle autorità nazionali. Le norme, con l'ok definitivo di oggi, entreranno in vigore non appena entreranno in Gazzetta europea.



