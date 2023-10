'Monito Iran a Israele, risposta se continua attacco Gaza'

L'Iran ha inviato un messaggio a Israele tramite l'inviato Onu in Medio Oriente spiegando che non vuole un'ulteriore escalation nella guerra tra Hamas e Israele, ma che dovrà intervenire se l'operazione israeliana a Gaza continua. Lo riporta in esclusiva il sito Axios, citando due fonti diplomatiche a conoscenza della situazione.Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian ha incontrato sabato a Beirut l'inviato delle Nazioni Unite in Medio Oriente Tor Wennesland, hanno riferito le due fonti diplomatiche. Wennesland, secondo le stesse fonti, ha esortato Amir-Abdollahian a contribuire a prevenire un allargamento del conflitto a Gaza e in Israele nella più ampia regione del Medio Oriente. Il capo della diplomazia iraniana, sempre stando al resoconto delle fonti, ha risposto che l'Iran non vuole che il conflitto si trasformi in una guerra regionale e vuole cercare di aiutare nel rilascio dei civili tenuti in ostaggio da Hamas a Gaza. Ma Amir-Abdollahian ha sottolineato che l'Iran ha le sue linee rosse, spiegando che se l'operazione militare israeliana continua - e soprattutto se Israele mantiene la sua promessa di un'offensiva di terra a Gaza - l'Iran dovrà rispondere, secondo le fonti.



