Mappate le quasi 200 miliardi di cellule del cervello umano

Oltre 86 miliardi di neuroni e altre 100 miliardi di cellule di 3.000 tipologie differenti. Sono gli incredibili numeri del più completo atlante delle cellule del cervello umano e dei primati realizzato nell'ambito della Brain Initiative, l'enorme progetto coordinato dall'Istituto di Sanita americano Nih: vede coinvolti decine di centri di ricerca di tutto il mondo per migliorare la comprensione del cervello e sviluppare nuove terapie contro la molte malattie che lo colpiscono. I dati sono stati presentati in ben 21 ricerche pubblicate sulle riviste Science, Science Advances e Science Translational Medicine.

Quello della Brain Initiative è uno sforzo senza precedenti nato nel 2013 per tentare di comprendere al meglio come funziona il nostro cervello, rispondere a domande fondamentali come il cosa ci rende umani, e facilitare lo sviluppo di nuove terapie per combattere malattie neurodegenerative come l'Alzheimer.

Quello pubblicato oggi, attraverso ben 21 diverse pubblicazioni, è la prima fondamentale mappatura completa delle tante cellule che compongono il cervello, fatta analizzando anche l'espressione dei vari geni; ne emerge che ogni regione del cervello è caratterizzata da differenti proporzioni di cellule, ben 3.000 tipologie. Dati fondamentali non solo per capire come funziona ma anche per capire le differenze tra il nostro cervello e quello degli altri primati, capire dunque le similitudini nel loro uso come modelli del nostro, migliorare l'uso degli organoidi - mini repliche in laboratorio del cervello - e capire lo sviluppo di alcune malattie. "E' un momento cruciale per le neuroscienze - ha commentato Ed Lein, dell'Istituto Allen negli Stati Uniti e coinvolto in molti dei 21 studi pubblicati - grazie alle più moderne tecnologie, si può comprendere in dettaglio l'organizzazione delle cellule del cervello umano e degli altri primati".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA