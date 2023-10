Meloni, i nonni tesori viventi, modelli di saggezza e affetto

"Oggi celebriamo la Festa dei Nonni, un'occasione speciale per onorare le colonne portanti di ogni famiglia e società. I nonni sono tesori viventi, custodi delle tradizioni e delle esperienze che ci hanno preceduto. Sono modelli di saggezza e affetto, una fonte di ispirazione per le generazioni future". Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, pubblicando una foto in cui sorride assieme alla sorella Arianna e alla loro nonna Maria.

"In questo giorno speciale, rendiamo omaggio a tutti i nonni, passati e presenti, con gratitudine e affetto - aggiunge la presidente del Consiglio -. E voglio dire alla mia nonna, Maria, che mi manca. Mi mancano i suoi detti, la sua saggezza, le sue dita deformate dal lavoro, la sua ironia allegra e amara allo stesso tempo, quegli occhi ancora da bambina segnati dal tempo.

Mi manca tutto nonna, ti voglio tanto bene e non smetterò mai di ringraziarti. Felice Festa a tutti i nonni!".



