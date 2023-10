"Indovina chi è tornato! Congratulazioni a Robert Fico per la sua indiscutibile vittoria alle elezioni parlamentari slovacche. È sempre bello lavorare insieme a un patriota. Non vedo l'ora!". Lo scrive in un tweet il premier ungherese Viktor Orban commentando la vittoria di Fico alle elezioni parlamentari slovacche.



