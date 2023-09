Urso, 'il trimestre anti-inflazione al via domenica'

"Il trimestre antinflazione inizierà domenica, il primo ottobre, con il carrello tricolore, il carrello della spesa che è quello che più colpisce le famiglie italiani", con i prodotti alimentari ma anche i prodotti di largo consumo, dell'igiene e per l'infanzia. Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, alla firma del Patto sul Trimestre Anti-Inflazione a palazzo Chigi.

"E' importante che inizi domenica e che comprenda l'intero periodo natalizio", per Urso, anche "per onorare una festività religiosa a cui siamo particolarmente attenti".



