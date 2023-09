Atterrata la Soyuz Ms-23, con due russi e un americano

Ha toccato terra alle 13:17 ora italiana in Kazakhstan la capsula russa Soyuz Ms-23. Si chiude così la lunga missione dei cosmonauti Sergei Prokopyev e Dmitri Petelin, dell'agenzia spaziale Roscosmos, e dell'astronauta della Nasa Frank Rubio.I tre hanno trascorso ben 371 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale e questo lungo periodo ha valso a Rubio il record di permanenza nello spazio per americano. Inizialmente programmata per durare 6 mesi, la missione è stata prolungata di altri 6 mesi a causa dell'incidente avvenuto il 15 dicembre scorso alla Soyuz Ms-22, con la quale sarebbero dovuti rientrare i tre uomini.



