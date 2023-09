Xi a Mattarella, pronto a sviluppare relazioni Cina-Italia

Il presidente cinese Xi Jinping ha sottolineato "di tenere in grande considerazione lo sviluppo delle relazioni Cina-Italia" e di essere "pronto a collaborare con il presidente Mattarella per promuovere uno sviluppo sano e stabile del partenariato strategico globale Cina-Italia in modo da avvantaggiare i due Paesi e i loro popoli". Lo si legge nel messaggio di cordoglio inviato oggi da Xi al capo dello Stato Sergio Mattarella per la scomparsa del presidente emerito Giorgio Napolitano, nel resoconto dell'agenzia Xinhua.



