Amato ricorda Naplitano, 'la politica siamo noi stessi'

"Davvero tarderà molto a nascere, se nascerà, un italiano con le sue qualità messe al servizio di una politica vissuta come il luogo fondamentale in cui interagire con gli altri. Non a caso una delle citazioni più belle nei suoi discorsi è quella di un giovane condannato a morte della Resistenza che scrive alla madre: 'Ci hanno fatto credere - scriveva - che la politica è sporcizia e lavoro da specialisti.

Invece la politica e la cosa pubblica siamo noi stessi'.

Napolitano lo ha insegnato a tutti noi". L'ha detto il presidente emerito della Corte costituzionale ed ex premier, Giuliano Amato, nell'intervento ai funerali laici dell'ex capo dello Stato, Giorgio Napolitano in corso a Montecitorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA