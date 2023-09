++ Io Capitano di Garrone candidato italiano agli Oscar ++

Io Capitano di Matteo Garrone è il film che l'Italia ha designato per la corsa all'Oscar per il miglior film internazionale. L'opera che ha vinto alla Mostra di Venezia il Leone d'argento per la regia ha avuto la meglio su altri 11 film indicati per la selezione su cui si è riunita oggi presso l'Anica la commissione. Per la shortlist bisognerà attendere il 21 dicembre. Le nomination verranno annunciate il 23 gennaio 2024. La cerimonia degli Oscar si terrà a Los Angeles il 10 marzo 2024.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA