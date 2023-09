Kim tornato in patria, 'aperto nuovo capitolo con la Russia'

ll leader nordcoreano Kim Jong-un è rientrato in patria dopo aver "completato la sua visita ufficiale" in Russia, utile ad "aprire un nuovo capitolo" nei rapporti tra i due Paesi. Il suo tour nell'Estremo oriente russo, comprensivo di un vertice con il capo del Cremlino Vladimir Putin, ha alimentato i timori in Occidente che il Nord possa fornire armi a Mosca per la sua guerra in Ucraina.

Kim, che ha ispezionato razzi spaziali e sottomarini russi, "ha completato la sua visita ufficiale nella Federazione Russa e ha attraversato la stazione ferroviaria di Tumangang, la stazione di confine, lunedì mattina presto", ha riferito un dispaccio dell'agenzia ufficiale Kcna. La missione gli ha permesso di "approfondire ancora di più i legami amichevoli con il presidente russo Putin e ha aperto un nuovo capitolo nello sviluppo delle relazioni Corea del Nord-Russia".

Pyongyang e Mosca sono entrambe sottoposte a una serie di sanzioni globali: Mosca per l'invasione dell'Ucraina, Pyongyang per i suoi test su missili balistici e armi nucleari. Kim "ha inviato un caloroso saluto all'amato popolo coreano" mentre tornava nel suo Paese, ha detto Kcna.



