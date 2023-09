Giorgetti, 'il rialzo dei tassi ha frenato l'economia'

In Europa "siamo tutti messi male, è evidente che la politica monetaria restrittiva aveva obiettivo di rallentare la crescita dell'economia e devo dire che lo ha brillantemente raggiunto".

Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti nel suo intervento al convegno "Le Buone Leggi. Semplificare per far ripartire l'Italia" precisando che invece l'obiettivo di riportare l'inflazione al 2% "è di là da venire ma che l'economia stia rallentando, molto in Germania e abbastanza purtroppo anche da noi e negli altri paesi, è un dato anch'esso evidente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA