11/9, Senato Usa chiede al governo documenti su Riad

La commissione del Senato per la sicurezza interna ha minacciato di usare i propri mezzi a disposizione se entro giovedì il dipartimento di giustizia e l'Fbi non consegneranno i documenti senza omissis sul presunto coinvolgimento dell'Arabia Saudita negli attentati dell'11/9. Lo scrive il Washington Post.

"A quasi due mesi dalla richiesta della nostra lettera iniziale, non abbiamo ricevuto un singolo documento né ottenuto una spiegazione per nessuna delle centinaia di omisssis che rimangono, nonostante la recente revisione da parte del governo per la declassificazione", hanno scritto i senatori Richard Blumenthal (dem) Ron Johnson (gop). "La vostra mancata risposta alla nostra lettera - proseguono - non fa altro che aumentare le nostre preoccupazioni riguardo al rifiuto di lunga data del governo degli Stati Uniti di fornire piena trasparenza al pubblico americano, e in particolare alle famiglie delle vittime, sul ruolo dell'Arabia Saudita negli attacchi dell'11 settembre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA