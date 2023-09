Premio della regia a Garrone per Io Capitano

Matteo Garrone per Io Capitano è il vincitore del Leone d'argento - premio per la migliore regia alla Mostra del cinema di Venezia 2023. Il film, una produzione Italia - Belgio, in sala con 01 dal 7 settembre, è la commovente, drammatica e poetica, Odissea contemporanea di due giovani che da Dakar in Senegal decidono di affrontare i pericoli del deserto subsahariano, le torture in Libia, il viaggio pericoloso in un barcone pieno di migranti, per arrivare nella terra promessa: l'Italia. Seydou e Moussa sono i due protagonisti, attori esordienti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA