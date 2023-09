G20:fonti, divergenze solo sull'Ucraina per le conclusioni

È "fatto quasi tutto e restano ormai divergenze solo sulla guerra in Ucraina", nella stesura della dichiarazione conclusiva del G20. Lo riferiscono fonti diplomatiche italiane alla vigilia del vertice di New Delhi, spiegando che si negozierà tutta la notte. La maggior parte dei Paesi, viene spiegato, si sono dati l'obiettivo di menzionare l'aggressione russa, ed è concorde anche la presidenza indiana del G20 ma c'è l'irrigidimento della Russia, spalleggiata molto dalla Cina. Si cerca un'intesa a 20, in alternativa a 18+2, o almeno 19+1. In questi casi, sarebbe un passo indietro rispetto al consenso a 20 di un anno fa a Bali.



