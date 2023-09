Corea del Nord simula un attacco nucleare con finte testate

La Corea del Nord ha organizzato nel fine settimana un'esercitazione di "attacco nucleare tattico simulato" con finte testate atomiche attaccate a due missili da crociera a lungo raggio che sono stati lanciati nell'oceano. Lo ha riferito la Kcna, agenzia di stampa nordcoreana, affermando che l'operazione è stata organizzata in risposta all'attività militare congiunta delle forze statunitensi e sudcoreane.

"Un'esercitazione di fuoco per un attacco nucleare tattico simulato è stata condotta all'alba del 2 settembre per avvertire i nemici dell'effettivo pericolo di guerra nucleare", scrive Kcna, aggiungendo: "Due missili da crociera strategici a lungo raggio dotati di finte testate nucleari sono stati lanciati dalla costa occidentale della Corea del Nord, nel mare a sud".





