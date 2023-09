Chiusura in calo per Piazza Affari in una seduta fiacca per gran parte delle Borse europee.

L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in flessione dello 0,63%, a 28.650 punti nel giorno in cui l'Istat ha rivisto al ribasso, portandolo al -0,4%, il dato sul Pil italiano del secondo trimestre.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA