Biden, crescita Usa più forte al mondo, mio piano funziona

La Bidenomics "significa investire in America e negli americani, e funziona". Lo afferma Joe Biden commentando i dati sul mercato del lavoro americano: "da quando ho assunto l'incarico gli Stati Uniti hanno creato 13,5 milioni di posti di lavoro. Abbiamo recuperato tutti i posti persi durante la pandemia e ne abbiamo creato un milione in più". "Wall Street non ha costruito l'America, l'ha costruita la classe media", ha aggiunto Biden sottolineando come il suo piano economico spinge dal basso verso l'alto. "Oggi abbiamo l'economia più forte al mondo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA