Media, Erdogan vedrà Putin a Soci il 4 settembre

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si recherà il 4 settembre a Soci per incontrare l'omologo russo Vladimir Putin. Lo sostiene il portale, con sede a Londra, Middle East Eye che cita tre fonti informate sulla situazione. Ieri Bloomberg aveva parlato dell'8 settembre come possibile data dell'incontro mentre il portavoce del partito di Erdogan Akp, Omer Celik, aveva affermato che la visita si sarebbe tenuta a Soci la prossima settimana senza specificare una data precisa.

Il rilancio dell'accordo che aveva permesso l'esportazione di grano dall'Ucraina, conclusosi dopo l'uscita di Mosca in luglio, sarà al centro del colloquio.



