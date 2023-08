Intelligence Kiev, dobbiamo sfondare linee di difesa russe

"La Russia può mantenere per sempre le linee di difesa nelle parti occupate dell'Ucraina se le truppe ucraine non riusciranno ad adottare misure proattive per liberare le loro terre. Dobbiamo sfondare le loro linee di difesa. E questo è ciò che in realtà viene fatto adesso". Lo ha detto - come riporta Ukrinform - il capo della Direzione principale dell'intelligence del Ministero della difesa ucraino, Kyrylo Budanov, in un'intervista con Crimea.Realities. "Possono resistere a lungo - ha aggiunto - se non prendiamo iniziative proattive. Possono resistere per sempre, credetemi. Coloro che dicono che è possibile inventare qualche modo magico, sappiano che non è così. Non esiste un modo del genere".



