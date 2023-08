Niger, 'non possiamo accogliere delegazione dell'Ecowas'

La giunta militare in Niger ha annunciato di non poter accogliere una delegazione della comunità dei Paesi dell'Africa occidentale (Ecowas).

Il regime militare scaturito dal colpo di stato in Niger ha informato la Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (Ecowas), la cui delegazione voleva recarsi a Niamey, che per il momento non può essere accolta per motivi di "sicurezza". E' quanto si legge in una lettera del ministero degli Affari Esteri nigerino indirizzata alla rappresentanza di Ecowas a Niamey che l'Afp ha potuto visionare. "L'attuale contesto di rabbia e rivolte della popolazione a seguito delle sanzioni imposte dall'Ecowas non consente di accogliere la suddetta delegazione nella serenità e sicurezza richieste", si precisa nella missiva.



