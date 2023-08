"Italia Viva non parteciperà alla riunione sul salario minimo in quanto non firmataria della proposta. IV ha già presentato i propri emendamenti alla proposta di legge Conte e li discuterà in Aula. La decisione è stata comunicata personalmente dal senatore Renzi a Palazzo Chigi nella giornata di ieri". Così in una nota l'ufficio stampa di Italia Viva.



