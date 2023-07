Francia: scontri e arresti a Rennes, Nizza, Marsiglia e Lione

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - Incidenti si sono verificati nella tarda serata in molte città di Francia a seguito delle proteste per la morte di un giovane a Nanterre, ucciso dalla polizia martedì scorso. Come riportano i media d'oltralpe, a Rennes ci sono stati scontri tra i manifestanti e la polizia nel centro della città, lo stesso è avvenuto a Nizza dove ci sono stati una ventina di arresti. A Marsiglia si segnalano incidenti in varie parti della città, in particolare lungo le strade che dal centro portano in periferia: un bar-tabacchi è stato saccheggiato e gli arresti sono stati 56. A Lione si segnalano scontri 'leggeri' tra giovani e forze dell'ordine, gli arresti sono 22. Infine a Parigi, dove ci sono state tensioni soprattutto nella zona degli Champs Elysées, il numero degli arresti è salito a 80, come ha comunicato il ministero dell'interno. (ANSA).