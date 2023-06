Stop all'occupazione della miniera in Sardegna

(ANSA) - SILIUS, 30 GIU - Dopo avere trovato l'intesa - non ci sarà alcun trasferimento a Lula (nuoro) e Igea dovrà pagare immediatamente gli stipendi arretrati - si è conclusa la protesta dei minatori di Silius che ieri hanno occupato i pozzi a circa 600 metri di profondità per difendere il loro posto di lavoro. In serata sono risaliti dopo che i segretari Filctem, Femca e Uiltec Giampiero Manca, Marco Nappi e Pierluigi Loi, hanno spiegato i contenuti dell'incontro avuto con la Regione.

Da quel vertice è arrivata garanzia che i 34 lavoratori verranno impiegati fino a dicembre ad Assemini per poi trovare via via sedi anche più vicine a Silius. (ANSA).