Kiev, 'la situazione è tesa in tutte le zone del fronte'

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - "La situazione è tesa in tutte le zone del fronte": lo scrive su Telegram la viceministra della Difesa ucraina, Hanna Malyar, sottolineando che i russi non riescono a raggiungere i loro obiettivi.

"L'est è l'epicentro" degli scontri, commenta la viceministra. "Il nemico continua a concentrare i suoi sforzi principali nelle direzioni di Lyman, Bakhmut, Avdiivka e Maryinka, e continuano i pesanti combattimenti - aggiunge -. In tutte le direzioni, il nemico conduce attacchi aerei, di artiglieria e di mortaio. Tuttavia, il nemico non riesce a raggiungere i suoi obiettivi. I nostri difensori respingono gli attacchi".

Forti esplosioni sono state udite questa mattina alla periferia di Kharkiv, nell'Ucraina nord-orientale: lo riporta Rbc-Ucraina, che cita canali Telegram locali. La polizia dell'omonima regione sta esortando i residenti a mettersi al riparo nei rifugi antiaerei.

"Sono in corso battaglie molto brutali, ma stiamo vedendo dei risultati", ha detto ieri sera il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, sottolineando che le forze di Kiev potrebbero guadagnare territorio nella regione di Donetsk, che per gran parte è occupata dalla Russia. Lo riporta il Kyiv Independent.

