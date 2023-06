Cina, 'base di spionaggio a Cuba? da Usa solo calunnie'

(ANSA) - PECHINO, 09 GIU - La Cina attacca gli Usa dopo lo scoop del Wsj sull'accordo segreto tra Pechino e L'Avana sulla costruzione di una base di spionaggio a Cuba per monitorare gli Stati Uniti. "Diffondere voci e calunnie è tattica comune degli Usa che hanno occupato illegalmente per molto tempo la base di Guantanamo Bay, si sono impegnati in ulteriori attività e hanno imposto un embargo a Cuba per più di 60 anni", ha detto il portavoce del ministero degli Esteri Wang Wenbin. Gli Usa "dovrebbero smettere di interferire negli affari interni di Cuba sotto la bandiera di libertà, democrazia e diritti umani, e annullare il blocco commerciale e finanziario". (ANSA).