Sangiuliano, numeri record per i musei nel ponte del 2 giugno

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - "Un fine settimana da record per i musei e parchi archeologici italiani. Nei tre giorni appena trascorsi abbiamo avuto due giornate con ingresso gratuito: il 2 giugno, istituito per la prima volta in occasione della Festa della Repubblica, e il 4 giugno, la prima domenica del mese.

Pompei e il Colosseo si confermano grandi attrattori di cittadini e turisti, ma la fame di cultura riguarda tutta la Nazione e sono orgoglioso delle donne e degli uomini del MiC che hanno reso possibile tutto questo, garantendo l'apertura dei nostri siti". A sottolinearlo è il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i primi numeri sugli ingressi nei musei e parchi archeologici statali dal 2 al 4 giugno.

Questi i 30 siti più visitati: Parco archeologico di Pompei - Area archeologica di Pompei 65314; Parco archeologico del Colosseo - Colosseo. Anfiteatro Flavio 58500; Reggia di Caserta 32157; Gallerie degli Uffizi - Gli Uffizi 30990; Parco archeologico del Colosseo - Foro Romano e Palatino 24944; Galleria dell'Accademia di Firenze 24653; Castel Sant'Elmo e Museo del Novecento a Napoli 20067; Museo nazionale di Castel Sant'Angelo e Passetto di Borgo 19469; Gallerie degli Uffizi - Palazzo Pitti 18434; Villae - Villa d'Este 15684; Musei Reali di Torino 12739; Palazzo Reale di Napoli 11522; Museo archeologico nazionale di Napoli 11056; Parco archeologico di Paestum e Velia - Museo e area archeologica di Paestum 10913; Parco archeologico di Ercolano 9915; Villae - Villa Adriana 8733; Museo storico e il Parco del Castello di Miramare - Museo storico 8646; Palazzo Ducale di Mantova 8216; Musei del Bargello - Cappelle Medicee 8137; Terme di Caracalla 7453; Certosa e Museo di San Martino 6832; Galleria nazionale dell'Umbria 6504; Castel del Monte 6276; MArRC - Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 6188; Pinacoteca di Brera 5866; Musei del Bargello - Museo nazionale del Bargello 5821; Museo di Capodimonte 5783; Galleria Borghese 5660; Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea 5426; Museo nazionale romano - Terme di Diocleziano 5372.

A questi dati si aggiungono i 58464 visitatori del Pantheon, i 51612 del Vittoriano e i 31971 del Giardino di Boboli. (ANSA).