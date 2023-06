Spider-man non scalza la Sirenetta, regina degli incassi

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Con quasi 2,9 milioni di euro La Sirenetta - versione live action del classico Disney, firmata da Rob Marshall, si tiene la palma del box office conquistato all'esordio, restando prima nella classifica degli incassi anche nell'ultimo weekend al cinema e portandone il totale ad un passo dagli 8,5 milioni di euro.

Neppure l'uscita nelle sale di Spider-man - Across the Spider-Verse è riuscita a scalzare le avventure di Ariel, interpretata da Halle Bailey. La nuova avventura dell'eroe di Brooklyn attraverso il multiverso ha raccolto al box office 2,2 milioni di euro, piazzandosi secondo in classifica e scalzando di una nuova posizione Fast X. Il decimo film della saga di Fast & Furious si posiziona terzo con poco meno di 948mila euro di incassi nel fine settimana, sfiorando in totale gli 11 milioni.

A scalare, scende di una posizione anche Rapito, il nuovo film di Marco Bellocchio che porta a casa 454mila euro e supera The Boogeyman, un'altra pellicola della Walt Disney uscita però in settimana: l'horror diretto dall'acclamato regista Rob Savage e tratto dall'opera omonima di Stephen King ha incassato 388 milaeuro e si è posizionato quinto in classifica, sopra I guardiani della galassia, ancora una pellicola firmata Disney, che scende dalla quarta alla sesta posiziona in classifica realizzando al box office circa 244mila euro ma che in 5 settimane sugli schermi ha realizzato 10,7 milioni di euro.

Ieri è uscito in sala anche il live viewing Suga - Agust D tour D-Day in Japan del rapper meglio conosciuto come Suga dei Bts: con 102mila euro di incassi si è piazzato al settimo posto in classifica, scalzando Super Mario Bros, da 9 settimane in cartellone, che si posiziona ottavo con 57.420 euro di incassi, ma che da quando è uscito ha incassato 20,3 milioni di euro.

Il film di Nanni Moretti Il sol dell'avvenire passa dall'ottavo al nono posto e incassa poco meno di 51mila euro.

L'altro esordio nelle sale Blueback, il family ambientalista di Lucky Red ha incassato 46mila euro.

Nel complesso crescono gli incassi al botteghino del 45% portando il totale nel fine settimana a poco meno di 6 milioni (5.949.594). (ANSA).