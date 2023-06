Hit parade, Mengoni in vetta agli album e Annalisa ai singoli

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - Materia (Prisma), terzo e ultimo capitolo della trilogia multiplatino Materia di Marco Mengoni, uscito venerdì 26 maggio, raggiunge la vetta nella classifica album Fimi/Gfk. Secondo posto per il rapper Baby Gang, alias Zaccaria Mouhib, che debutta con Innocente. Stabile in terza posizione Geolier con Il coraggio dei bambini-Atto II.

In quarta piazza scivola dalla vetta Emis Killa tornato sulla scena con il suo nuovo Effetto notte, suo sesto lavoro in studio. Quinta con Voglia di vivere di Angelina Mango, finalista ad Amici 2023. Continua a macinare record Lazza con Sirio, album più venduto del 2022 e da ben 60 settimane in classifica, che è sesto. Scende di una posizione l'Innamorato di Blanco, settimo.

In coda alla top esordisce ottavo Facendo Faccende, secondo album del rapper italo americano Mambolosco, a tre anni dall'esordio con Arte. Dalla nona piazza comincia la corsa di Wax, uno dei protagonisti della ventiduesima edizione di Amici di Maria De Filippi.

Da segnalare la regina dei singoli Annalisa con Mon Amour. Da 3 anni una donna da sola non agguantava la vetta. Al secondo posto Ava, Anna e Capo Plaza con Vetri Neri e al terzo Un Briciolo di Allegria di Mina e Blanco. (ANSA).