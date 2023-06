Salvini, Lega nel Ppe non è all'ordine del giorno

(ANSA) - ROMA, 04 GIU - L'ingresso della Lega nel Ppe "non è all'ordine del giorno". Lo afferma il segretario Matteo Salvini, intervistato da "Il T". "Continuo a lavorare per un accordo tra tutti i partiti di centrodestra a Bruxelles con l'obiettivo di rendere più incisive alcune battaglie. Negli ultimi anni abbiamo assistito all'asse tra Ppe e socialisti, non credo piaccia agli elettori moderati e di centrodestra. Il Ppe cosa pensa dell'utero in affitto che io ritengo sia un abominio, oppure alle restrizioni del settore automotive che mettono in ginocchio imprese e lavoratori europei? La Lega farà pesare il suo consenso". (ANSA).