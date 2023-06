Cartoons parte con Ari Folman, Pera Toons e Monica Manganelli

(ANSA) - PESCARA, 01 GIU - È stata inaugurata ufficialmente a Pescara la 27/a edizione di Cartoons On The Bay - International Festival of Animation, Transmedia and Meta-Arts 2023, promosso da Rai e organizzato da Rai Com e dedicato all'animazione e ai prodotti per ragazzi con la direzione artistica di Roberto Genovesi. Ieri la prima giornata è stata dedicata alle scuole con tanti appuntamenti.

I personaggi di punta della giornata sono il regista, sceneggiatore e compositore israeliano Ari Folman, che riceverà nella serata del 3 giugno il Premio alla Carriera, l'amatissimo Pera Toons in uscita con il suo nuovo libro Divertimenti (edito da Tunuè), Monica Manganelli, già scenografa di Cloud Atlas e di innovative e sperimentali opere teatrali, che ha disegnato il cartellone e presenta la mostra Mondi immaginati e mondi immaginari tra utopia, realtà e sospensione.

Altro attesissimo appuntamento della giornata, alle ore 21 in sala 1 l'anteprima italiana del film I Cavalieri dello Zodiaco, diretto da Tomek Bagiński, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures. Tratto dalla celebre serie animata, il film porta per la prima volta sul grande schermo la saga di Saint Seiya di Masami Kurumada in live-action. (ANSA).