Collocati in asta 9,5 miliardi di Btp a 5 e 10 anni

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Il Tesoro ha assegnato oggi in asta 9,5 miliardi di euro di Btp a 5 e 10 anni e 1,5 miliardi di Cct indicizzati.

Per i Btp a 5 anni con scadenza 1 agosto 2028 sono stati assegnati 5 miliardi di euro con rendimento in leggero aumento al 3,79%. I Btp decennali sono stati collocati in due aste distinte: la prima con importo assegnato pari a 2,5 miliardi con scedenza primo novembre 2033 ha spuntato un rendimento in calo di 9 punti base al 4,32%, mentre la seconda con importo pari a 2 miliardi e scadenza primo maggio 2033 ha ottenuto un rendimento del 4,24%.

I Cct per 1,5 miliardi hanno infine ottenuto un rendimento in calo di 7 punti base al 4,38%. (ANSA).