Nella notte allarme a Kiev e in altre regioni

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - A Kiev e in un certo numero di regioni dell'Ucraina è stato diffuso nella notte un allarme aereo, esteso poi a tutta l'Ucraina. Poco dopo nella capitale e in altre località sono state udite esplosioni. Lo riferiscono i media ucraini citando i sistemi di monitoraggio e segnalando la minaccia di un attacco con droni d'attacco del tipo Sahed, e il decollo dalla Russia di aerei che trasportano missili.

Poco dopo la mezzanotte è stato diramato un avviso ai residenti, ai quali è stato consigliato di tenersi al riparo e dopo l'1.30 la mappa degli allarmi è diventata rossa in tutta l'Ucraina, ad eccezione di Vinnitsa e delle regioni occidentali.

Poco dopo si sono registrati attacchi in varie città. (ANSA).