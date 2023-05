Esplosioni udite a Kiev, difesa aerea in azione

(ANSA) - KIEV, 28 MAG - Esplosioni risuonano nella notte a Kiev, dove le autorità riferiscono che "la difesa aerea è in azione". L'allarme aereo è scattato sulla capitale ucraina intorno all'una di notte ora locale (la mezzanotte in Italia), ed è attivo in gran parte delle regioni del Paese. (ANSA).