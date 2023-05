Istat, fiducia inverte rotta, giù per consumatori e imprese

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - A maggio si stima una flessione sia dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 105,5 a 105,1), sia dell'indice composito del clima di fiducia delle imprese che passa da 110,4 a 108,7. Lo rileva l'Istat. "Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo due mesi consecutivi di crescita", evidenzia l'Istituto di statistica, spiegando che "la flessione dell'indice esprime un generale peggioramento della fiducia in tutti i comparti indagati più accentuato nelle costruzioni". Anche per i consumatori l'indice inverte rotta dopo essere cresciuto per tre mesi consecutivi e si riporta "sul livello dello scorso marzo". (ANSA).