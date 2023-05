Usa, servizi ucraini dietro l'attacco con droni al Cremlino

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - Secondo le agenzie di intelligence statunitensi, dietro l'attacco con droni al Cremlino di tre settimane fa ci sono i servizi segreti ucraini. Lo scrive il New York Times. Le agenzie americane non sanno esattamente chi abbia compiuto l'attacco, ma presumono che sia parte di una serie di operazioni segrete orchestrate dall'intelligence di Kiev. Le fonti del Nyt hanno riferito che non è chiaro se il presidente ucraino Volodymyr Zelensky o i suoi alti funzionari fossero a conoscenza dell'operazione. (ANSA).