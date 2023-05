Accordo tra Governo e Fs per accelerare fibra e rete 5G

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione tecnologica, Alessio Butti, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Italiane, Luigi Ferraris, hanno firmato il "Protocollo d'intesa per favorire la diffusione di reti di nuova generazione, sia in fibra ottica sia in 5G, su tutto il territorio nazionale, valorizzando la capillarità dell'infrastruttura ferroviaria".

Così una nota congiunta del Dtd, il Mimit e il Mit. Il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio impiega un cofinanziamento, fino al valore massimo complessivo di 550 milioni di euro, per la realizzazione di un backhauling in fibra ottica e di un'infrastruttura radiomobile 5G, di proprietà pubblica, con priorità lungo le tratte ad alta velocità, viene spiegato nella nota. (ANSA).