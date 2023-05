Cade un elicottero nel Ravennate, 4 i feriti

(ANSA) - RAVENNA, 20 MAG - Un elicottero è caduto a Belricetto di Lugo, in provincia di Ravenna, mentre era impegnato in un intervento per i guasti alla linea elettrica provocati dal maltempo. Secondo quanto si apprende le quattro persone a bordo sono rimaste ferite: già estratte dai vigili del fuoco, sono state portate via in eliambulanza. Il velivolo sarebbe un mezzo privato della ditta 'EliOssola'. Secondo una prima ricostruzione, l'elicottero avrebbe tentato un atterraggio di emergenza.

Due feriti sono gravi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Lugo e i vigili del Fuoco. Come disposto dal Pm di turno Angela Scorza, i sommozzatori stanno setacciando la zona alla ricerca di strumentazione di bordo del velivolo per ricostruire l'accaduto.

Al momento non sono stati rintracciati testimoni oculari: ma dalla posizione del relitto al suolo, è stato ipotizzato un atterraggio sbagliato, per cause al vaglio, con violento impatto della parte anteriore. La carcassa per ora rimarrà sul posto.

(ANSA).